الأسد يفتتح 4 أسواق في حلب القديمة

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الوطن السورية: ممثلاً للرئيس بشار الأسد، افتتح أمين عام رئاسة الجمهورية منصور عزام، أربعة أسواق جديدة في مدينة حلب القديمة، بعد إعادة تأهيلها.

وجال عزام، بحضور وزيرة الثقافة لبانة مشوح ومحافظ حلب حسين دياب، وحشد من فعاليات حلب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، على الأسواق التي أعيد ترميمها بالتعاون مع «الأمانة السورية للتنمية» ومحافظة حلب ومجلس مدينة حلب ومديرية الآثار والمتاحف، وتضم 159 محلاً تجارياً، تتوزع على أسواق «الأحمدية» و«الحدادين» و«الحبال» و«السقطية الشرقي» أو «السقطية 2»، إيذاناً بعودة الحياة الاقتصادية إليها وإيجاد فرص عمل جديدة ورفد المدينة بمنتجات جديدة في أسواق متخصصة بها.

الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية قالت في منشور لها: «اليوم، تسقط قسوة الحرب أمام قوة المجتمع السوري بأبنائه الذين يُحيلون الألم نصراً، والدمار بناءً، ويصنعون من الحجارة شغفاً وإنجازاً، ومبارك لحلب التاريخ وأهلها، للأسواق العريقة، للتراث المشعِّ بالقيم والثقافة، للسواعد التي لا تنكسر مهما كَبُرَت التحديات، ومبارك افتتاح أسواق مدينة حلب القديمة بعد ترميمها، ولمحافظة حلب وبلديّتها، للأمانة السورية للتنمية، لكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمؤسسات حلب الرسمية، للخبراء الذين أعطوا بلا حدود، لجميع الشركاء والمتبرعين وأصحاب المحال وشاغليها.. كل التقدير لجهودكم».

وسبق لحلب القديمة، التي تعد من أهم المدن الأثرية بتاريخ يعود إلى خمسة آلاف سنة وتضم أطول سوق مسقوفة في العالم بطول 14 كيلو متراً، أن شهدت افتتاح العديد من الأسواق التاريخية التي دمرتها يد الإرهاب، وفي مقدمتها «الحرير» و«السقطية» و«ساحة الفستق».