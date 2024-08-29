رئاسيًا: ماذا عن عن تحرك للخماسية مجددًا؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على الصعيد الرئاسي، تؤكد مصادر عليمة، ان كل ما يحكى عن تحرك جدديد للخماسية ليس دقيقا والتركيز الدولي منصب على الاوضاع العسكرية في الجنوب وغزة، ، لكن المصادر تذكر بكلام هوكشتاين خلال زيارته مطلع الربيع الماضي وما وجهه من نصيحة للقوى السياسية بضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي بين ١٥ تموز و١٥ ايلول، والا فان انجاز الاستحقاق يصبح مستحيلا قبل صيف ٢٠٢٥، لانه بعد منتصف أيلول تدخل الإدارة الأميركية كلها في الانتخابات وتغيب الملفات الخارجية قبل ٥٠ يوما من موعد الانتخابات الرئاسية في ٥ تشرين الثاني، وحدة المنافسة بين المرشحين ترامب وهاريس تجعل الهم الرئاسي في مقدمة الاولويات قبل اي شيء اخر، وبالتالي فان اميركا تدخل «الكوما» بعد ١٥ ايلول، ومن رابع المستحيلات انجاز الرئاسة حينئذ.