عناوين الصحف ليوم الخميس 29 آب 2024

الأخبار: حرب مُعلَنة على الضفة: العدو يوسّع «الإبادة»
ميشال عون: تعيش مع محيطك ثم تقول ما بيشبهونا؟
النهار: تمديد إجماعي لـ"اليونيفيل" يضغط نحو خفض التصعيد
الجمهورية: واشنطن: للإتفاق على رئيس
التمديد سنة لليونيفيل
اللواء: مجلس الأمن يمدِّد بالإجماع لليونيفيل: إهمال التحريض الإسرائيلي والتزام بلبنان
«قنبلة كنعان» تهزُّ التيار العوني وباسيل يفقد قوته النيابية.. وقطوعات الحساب تسبق إحالة الموازنة
الديار: نتيناهو يراوغ بـ«وقف النار» ويراهن على الانتخابات الاميركية لتحصين وضعه
هوكشتاين يحرّض على جنبلاط وكلمة هامة لبري السبت
كنعان يستقيل من التيار: لم ألمس أي رغبة بالتجاوب مع مبادرتي الانقاذية بل التصويب عليها والمس بكرامتي
البناء: الكيان يبدأ حرب الحسم في الضفة الغربية بإعادة احتلال مدن ومخيمات الشمال/ معارك في جنين وطولكرم وطوباس… والمقاومة تشنّ حرب شوارع/ تجديد اليونيفيل مرّ دون طلبات تعديل مهام… وجبهة الجنوب على إيقاع المقاومة
l'orient le jour: Après la riposte du Hezbollah, Israël toujours aussi inflexible dans les pourparlers
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: لماذا تستهدف إسرائيل الضفة الغربية الآن؟
كاتس: يجب أن نعمل على إجلاء مؤقت للسكان
الأنباء الكويتية: موقف منتظر لبري في ذكرى الإمام موسى الصدر وردّ متوقّع من جعجع في «يوم الشهيد»
ناشط سياسي لـ «الأنباء»: استبعاد فرنسي لفرنجية والاتجاه إلى رئيس وسطي يحوز أكثر من 86 صوتاً
الوطن السورية: أقر بوضع نظام داخلي للجنة المركزية يحدد دورها ومهامها وعلاقتها بالقيادة والبنى الحزبية … الرئيس الأسد يبحث مع «القيادة المركزية» دور كتلة «البعث» داخل مجلس الشعب