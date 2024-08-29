أسرار الصحف ليوم الخميس 29 آب 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال إعلامي بارز يتابع الصراع في المنطقة منذ سنوات إذا كانت قيادة الكيان واثقة من أن رد حزب الله لم يحقق أهدافه فلتفعل ما فعله حزب الله يوم كان واثقاً من كذب ادعاءات رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو عن مستودع لصواريخ حزب الله في الأوزاعي ففتح الحزب المستودع المذكور، ودعا وسائل الإعلام ثم دعا وزير الخارجية جبران باسيل الدبلوماسيين لزيارة المكان ويمكن دعوة الإعلاميين لزيارة المنشأة 8200 وإثبات أنها لم تصب بأي أذى دون كشف تفاصيل أمنية أو تأمين بثّ مباشر لإحدى قنوات التلفزة العبرية من المكان في حوار مع أحد قادة الوحدة لشرح الموقف.

كواليس

قال مسؤول فلسطيني كبير كان رئيس السلطة محمود عباس يظنّ أن حكومة كيان الاحتلال سوف تقدر مواقفه بالتعاون الأمنيّ في الضفة ورفض تقديم الغطاء السياسي للمقاومة في غزة والامتناع عن السير بإجراءات تشكيل حكومة وفاق مؤقتة تدير المعركة والتفاوض والحل المرجو في غزة وفقاً لاتفاقات بكين فتترك له فرصة حفظ ماء الوجه بتحييد الضفة عن مستوى التصعيد الراهن. وتساءل هل ما يجري يكفي ليقتنع عباس بأن لا مكان لأي فلسطيني في المشروع الإسرائيلي إلا قتيلاً أو أسيراً أو مهجراً؟



اللواء: أسرار

غمز

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همس

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