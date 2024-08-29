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الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: علي برد-

مدّد مجلس الأمن، أمس، عاماً كاملاً للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، في خطوة تمت بإجماع الأعضاء الـ15.

ويشير قرار التمديد الذي وصفه دبلوماسي غربي بأنه تقني، إلى أن «الوضع في لبنان لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين»، مطالباً بـ«التنفيذ الكامل للقرار 1701»، ومكرراً «دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق والوقف الكامل للأعمال العدائية».

وجاء التصويت بعد مفاوضات شاقة ومعقدة قادتها الدبلوماسية الفرنسية داخل أروقة المنظمة الدولية وعبر العواصم، ولا سيما واشنطن، في ضوء الاحتدام الحربي المتواصل منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين إسرائيل و«حزب الله».

وكشف دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» أن الجهود خلال المفاوضات «تركزت على أهمية الدعوة إلى ضبط النفس من كلا الطرفين لتجنب انفجار كبير».