العدو الاسرائيلي استهدف محيط مركز بليدا التطوعي التابع للهيئة الصحية الاسلامية

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن العدو الاسرائيلي استهدف محيط مركز بليدا التطوعي في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الاسلامية.

وفي التفاصيل، فان العدو استهدف محيط المركز بقذائف مدفعية من عيار ١٥٥ ملم بعد عودة متطوعيه والياتهم من تنفيذ مهمة فتح طريق في بلدة محيبيب، كانت اقفلت بفعل اعتداءات معادية، ما ادى الى تضرر ٣ اليات مخصصة لتنفيذ مهام الاطفاء وفتح الطرق خرجت عن الخدمة، وتعطل محطة وقود وشبكة الكهرباء التي تغذي البلدة، فيما حالت العناية الالهية دون وقوع اصابات بين المسعفين.

علما ان العدو يتعمد استهداف هذه الفرق على امتداد الجنوب، وكان خلال الاسبوع الماضي استهدف فرق الهيئة في الناقورة بقصف مدفعي، وبغارة من طائرة مسيرة.