تلف كمية كبيرة من المخدرات

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أتلف مكتب “مكافحة المخدّرات المركزي”، اليوم الأربعاء، كميّات من المخدّرات المضبوطة لديه، بناءً على إشارة القضاء المختص، وذلك في قطعة أرض عبارة عن كسارة مقفلة في محلة بصاليم، وبحضور كلٍّ من: النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، رئيس قسم المباحث الجنائية العامّة العميد إيلي كلّاس ومساعده العميد نزيه قبرصلي، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي المقدّم أيمن مشموشي، الرائد جوليان خليفة أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، ورئيس قلم النيابة العامة التمييزيّة الأستاذ شارل أبو خير، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.

وقد تم تلف الكميّة التالية من المخدّرات:

– /490974/ حبّة كبتاغون

– /79،725/ كلغ من مادة الكوكايين

– /5,365/ كلغ من مادة الباز كوكايين.

– /15,6/ كلغ سائل كوكايين.

– /255/ كلغ من مادة حشيشة الكيف.

– /6,9/ كلغ من مادة الماريجوانا

– /176/ حبة “MDMA” و”XTC”

– /24,071/ حبة مهدئة من أنواع مختلفة.

– /3,789/ زجاجة تحتوي مادة “PSEUDOEPHEDRINE”

– /204,33/ غ كريستال ميث.

– /846/ غ هيرويين.

– /430,22/ كلغ سالفيا.