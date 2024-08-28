صرخة احتجاجية من أهالي البترون على فواتير الكهرباء: محتسبة بطريقة غير مدروسة وبمبالغ مرتفعة جدا

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أطلق أهالي منطقة البترون، في بيان، "صرخة احتجاجية على فواتير الكهرباء الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان والمحتسبة بطريقة غير مدروسة وبمبالغ مرتفعة جدا بلغت أضعاف الفواتير السابقة في ظل انقطاع متواصل للتيار الكهربائي.

ودعا البترونيون المسؤولين المعنيين الى "إعطاء التوجيهات لمن يلزم لضرورة توقف الجباة عن تحصيل الفواتير ريثما تتم إعادة النظر بها وإعادة دراستها بالشكل المطلوب".

ودعت هيئة الطوارئ الشعبية في منطقة البترون "إلى عدم تسديد الفواتير التي يحول بها جباة الكهرباء بانتظار التدقيق بالفواتير الملغومة".