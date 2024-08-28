توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين منظمة مالطا لبنان ووزارة الشؤون

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اعلنت جمعية "فرسان مالطا" في بيان، انها وقعت ووزارة الشؤون الاجتماعية اتفاقية تعاون جديدة اليوم في مبنى الوزارة، "في خطوة مهمة لتعزيز جهود الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء لبنان، حيث تمثل الاتفاقية التزامًا متجددًا بمعالجة القضايا الاجتماعية التي تؤثر على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا في البلاد".

وقع اتفاقية التعاون وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، ورئيس جمعية فرسان مالطا مروان صحناوي. "ويأتي هذا الاتفاق الجديد بناء على اتفاقية التعاون الطويلة الأمد التي تم إبرامها في عام 2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة مالطا".

تابع البيان:"وتهدف الشراكة إلى تحسين الخدمات المقدمة للفئات المهمشة، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والأطفال الأكثر حرمانًا وأولئك الذين يعيشون في فقر مدقع، لا سيما في المناطق النائية في لبنان. ومن خلال تجميع الموارد والخبرات، تعتزم الوزارة ومنظمة مالطا لبنان تنفيذ برامج هادفة تخدم المجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

وأكد الوزير الحجار ثقته في منظمة مالطا ب"اعتبارها منظمة محايدة وغير متحيزة وغير سياسية". وسلط الضوء على "التزام المنظمة الثابت الحفاظ على كرامة كل فرد محتاج، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين".

واوضح البيان ان "اتفاقية التعاون تمثل جهدا مشتركا لاستكمال مبادرات بعضنا البعض، وتعزيز الإنتاجية والفعالية في تقديم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها". ا واكد ان "الطرفين مصممان على تحديد الآليات والأساليب الأكثر كفاءة للوصول إلى الفئات المستهدفة ومساعدتها، مما يضمن أن يؤدي التعاون إلى نتائج ملموسة في تحسين حياة المواطنين الأكثر حرمانًا في لبنان".