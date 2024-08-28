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طيران الشرق الاوسط: الرحلات من 1 الى 5 أيلول تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

28
AUGUST
2024
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وطنية - اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان،  أن" رحلاتها للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

 

  • الاحد 1 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

05:05

02:50

بيروت

الدوحة

ME-435

13:45

12:45

بيروت

دبي

ME-427

22:50

20:30

بيروت

إسطنبول

ME-268

 صباح 2 أيلول05:30

20:55

بيروت

الدمام

ME-443

صباح 2 أيلول 05:40

21:15

بيروت

جدة

ME-369

صباح 2 أيلول 05:45

21:15

بيروت

الكويت

ME-403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

 

  • الاحد 1 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

19:55

17:35

اسطنبول

بيروت

ME-267

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

 

  • الإثنين 2 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

05:05

02:50

بيروت

الدوحة

ME-435

11:25

09:50

بيروت

القاهرة

ME-305

 صباح 3 أيلول 05:40

21:15

بيروت

جدة

ME-369

 صباح 3 أيلول  06:55

20:00

بيروت

عمان

ME-313

 صباح 3 أيلول 05:45

21:15

بيروت

الكويت

ME-403

 صباح 3 أيلول 06:50

20:35

بيروت

القاهرة

ME-307

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

 

  •  الإثنين 2 أيلول 2024: الرحلة التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

09:05

07:30

القاهرة

بيروت

ME-304

20:20

16:40

لارنكا

بيروت

ME-1271

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

 

  • الثلاثاء 3 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

15:00

11:15

بيروت

دوسلدورف

ME-248

13:45

12:45

بيروت

دبي

ME-427

 صباح 4 أيلول05:30

20:55

بيروت

الدمام

ME-443

 صباح 4 أيلول 05:40

21:15

بيروت

جدة

ME-369

 صباح 4 أيلول 05:45

21:15

بيروت

الكويت

ME-403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

 

  •  الثلاثاء 3 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

10:45

07:00

دوسلدورف

بيروت

ME-247

08:30

07:30

دبي

بيروت

ME-426

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

 

  •  الأربعاء 4 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

13:20

11:15

بيروت

دوسلدورف

ME-248

 صباح 5 أيلول05:40

21:15

بيروت

جدة

ME-369

 صباح 5 أيلول05:45

21:15

بيروت

الكويت

ME-403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

 

  • الأربعاء 4 أيلول 2024 : الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

23:55

23:05

الدوحة

بيروت

ME-434

09:05

07:00

دوسلدورف

بيروت

ME-247

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

 

  • الخميس 5 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

05:05

02:50

بيروت

الدوحة

ME-435

 صباح 6 أيلول05:50

20:35

بيروت

أبو ظبي

ME-419

 صباح 6 أيلول05:30

20:55

بيروت

الدمام

ME-443

 صباح 6 أيلول05:45

21:15

بيروت

الكويت

ME-403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة" .

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