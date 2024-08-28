طيران الشرق الاوسط: الرحلات من 1 الى 5 أيلول تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

A + A -

وطنية - اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أن" رحلاتها للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

الاحد 1 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة 05:45 02:15 بيروت دبي ME-431 05:05 02:50 بيروت الدوحة ME-435 13:45 12:45 بيروت دبي ME-427 22:50 20:30 بيروت إسطنبول ME-268 صباح 2 أيلول05:30 20:55 بيروت الدمام ME-443 صباح 2 أيلول 05:40 21:15 بيروت جدة ME-369 صباح 2 أيلول 05:45 21:15 بيروت الكويت ME-403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الاحد 1 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة 19:55 17:35 اسطنبول بيروت ME-267

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الإثنين 2 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة 05:45 02:15 بيروت دبي ME-431 05:05 02:50 بيروت الدوحة ME-435 11:25 09:50 بيروت القاهرة ME-305 صباح 3 أيلول 05:40 21:15 بيروت جدة ME-369 صباح 3 أيلول 06:55 20:00 بيروت عمان ME-313 صباح 3 أيلول 05:45 21:15 بيروت الكويت ME-403 صباح 3 أيلول 06:50 20:35 بيروت القاهرة ME-307

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الإثنين 2 أيلول 2024: الرحلة التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة 09:05 07:30 القاهرة بيروت ME-304 20:20 16:40 لارنكا بيروت ME-1271

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الثلاثاء 3 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة 05:45 02:15 بيروت دبي ME-431 15:00 11:15 بيروت دوسلدورف ME-248 13:45 12:45 بيروت دبي ME-427 صباح 4 أيلول05:30 20:55 بيروت الدمام ME-443 صباح 4 أيلول 05:40 21:15 بيروت جدة ME-369 صباح 4 أيلول 05:45 21:15 بيروت الكويت ME-403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الثلاثاء 3 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة 10:45 07:00 دوسلدورف بيروت ME-247 08:30 07:30 دبي بيروت ME-426

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الأربعاء 4 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة 05:45 02:15 بيروت دبي ME-431 13:20 11:15 بيروت دوسلدورف ME-248 صباح 5 أيلول05:40 21:15 بيروت جدة ME-369 صباح 5 أيلول05:45 21:15 بيروت الكويت ME-403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الأربعاء 4 أيلول 2024 : الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة 23:55 23:05 الدوحة بيروت ME-434 09:05 07:00 دوسلدورف بيروت ME-247

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الخميس 5 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة 05:45 02:15 بيروت دبي ME-431 05:05 02:50 بيروت الدوحة ME-435 صباح 6 أيلول05:50 20:35 بيروت أبو ظبي ME-419 صباح 6 أيلول05:30 20:55 بيروت الدمام ME-443 صباح 6 أيلول05:45 21:15 بيروت الكويت ME-403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة" .