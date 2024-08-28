طيران الشرق الاوسط: الرحلات من 1 الى 5 أيلول تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

وطنية - اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أن" رحلاتها للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
- الاحد 1 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الإقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
05:45
|
02:15
|
بيروت
|
دبي
|
ME-431
|
05:05
|
02:50
|
بيروت
|
الدوحة
|
ME-435
|
13:45
|
12:45
|
بيروت
|
دبي
|
ME-427
|
22:50
|
20:30
|
بيروت
|
إسطنبول
|
ME-268
|
صباح 2 أيلول05:30
|
20:55
|
بيروت
|
الدمام
|
ME-443
|
صباح 2 أيلول 05:40
|
21:15
|
بيروت
|
جدة
|
ME-369
|
صباح 2 أيلول 05:45
|
21:15
|
بيروت
|
الكويت
|
ME-403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الاحد 1 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الإقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
19:55
|
17:35
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME-267
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الإثنين 2 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الإقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
05:45
|
02:15
|
بيروت
|
دبي
|
ME-431
|
05:05
|
02:50
|
بيروت
|
الدوحة
|
ME-435
|
11:25
|
09:50
|
بيروت
|
القاهرة
|
ME-305
|
صباح 3 أيلول 05:40
|
21:15
|
بيروت
|
جدة
|
ME-369
|
صباح 3 أيلول 06:55
|
20:00
|
بيروت
|
عمان
|
ME-313
|
صباح 3 أيلول 05:45
|
21:15
|
بيروت
|
الكويت
|
ME-403
|
صباح 3 أيلول 06:50
|
20:35
|
بيروت
|
القاهرة
|
ME-307
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الإثنين 2 أيلول 2024: الرحلة التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الإقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
09:05
|
07:30
|
القاهرة
|
بيروت
|
ME-304
|
20:20
|
16:40
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME-1271
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الثلاثاء 3 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الإقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
05:45
|
02:15
|
بيروت
|
دبي
|
ME-431
|
15:00
|
11:15
|
بيروت
|
دوسلدورف
|
ME-248
|
13:45
|
12:45
|
بيروت
|
دبي
|
ME-427
|
صباح 4 أيلول05:30
|
20:55
|
بيروت
|
الدمام
|
ME-443
|
صباح 4 أيلول 05:40
|
21:15
|
بيروت
|
جدة
|
ME-369
|
صباح 4 أيلول 05:45
|
21:15
|
بيروت
|
الكويت
|
ME-403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الثلاثاء 3 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الإقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
10:45
|
07:00
|
دوسلدورف
|
بيروت
|
ME-247
|
08:30
|
07:30
|
دبي
|
بيروت
|
ME-426
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأربعاء 4 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الإقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
05:45
|
02:15
|
بيروت
|
دبي
|
ME-431
|
13:20
|
11:15
|
بيروت
|
دوسلدورف
|
ME-248
|
صباح 5 أيلول05:40
|
21:15
|
بيروت
|
جدة
|
ME-369
|
صباح 5 أيلول05:45
|
21:15
|
بيروت
|
الكويت
|
ME-403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأربعاء 4 أيلول 2024 : الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الإقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
23:55
|
23:05
|
الدوحة
|
بيروت
|
ME-434
|
09:05
|
07:00
|
دوسلدورف
|
بيروت
|
ME-247
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الخميس 5 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الإقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
05:45
|
02:15
|
بيروت
|
دبي
|
ME-431
|
05:05
|
02:50
|
بيروت
|
الدوحة
|
ME-435
|
صباح 6 أيلول05:50
|
20:35
|
بيروت
|
أبو ظبي
|
ME-419
|
صباح 6 أيلول05:30
|
20:55
|
بيروت
|
الدمام
|
ME-443
|
صباح 6 أيلول05:45
|
21:15
|
بيروت
|
الكويت
|
ME-403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة" .