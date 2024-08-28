بيان صادر عن هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر.. ماذا جاء فيه؟

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أصدرت هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر البيان التالي:

بعيداً عن السجالات وتوضيحاً للحقائق وخاصةً بعد زج إسم هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر في تصريح للنائب آلآن عون يهم هيئة القضاء ورداً على البيان المذكور إيضاح ما يلي:

١- إن الإجتماع الذي أشار اليه النائب آلان عون لم يكن اجتماعاً عاماً بل اجتماع خاص مع الهيئة الادارية لبلدة حارة حريك جرى في مكتب هيئة قضاء بعبدا التي تضع هذا المكتب في تصرف مسؤولي وهيئات التيار كافة ولم يكن اي من أعضاء هيئة القضاء حاضراً في الاجتماع او مدعواً اليه .

٢- إن ما ورد على لسان النائب آلان عون أتى في منتصف المساعي التي كانت تُبذل لمحاولة إبقائه في التيار والتي للمناسبة كان رئيس التيار النائب جبران باسيل متجاوباً معها، فكان بالأحرى بالنائب عون احترام هذه المساعي وعدم التداول بمثل هذه التصريحات أمام أعضاء التيار الا اذا كان لديه قرار مسبق بترك التيار ولكن عن طريق الفصل للعب دور الضحية.

٣- من المستغرب صدور مثل هذه التصريحات عن النائب آلان عون لجهة اطلاع أحزاب أخرى على مشاكل التيار الداخلية والبدء بنسج تحالفات خاصة هدفها الحفاظ على مقعد نيابي، علماً ان الرفاق كافة وعلى رأسهم رئيس التيار لم يكن لديهم اي رغبة بعدم ترشيحه مستقبلاً في الوقت الذي كان يسعى فيه رفاقه لرأب الصدع. والاغرب صدور هذا الكلام حصرا امام هيئة حارة حريك التي يتفاعل أبناؤها مع الثنائي الشيعي يومياً بحكم التداخل الديموغرافي مما يضع هذا الكلام في خانة التهديد او الترغيب.

٤ -تأمل هيئة قضاء بعبدا من الرفيق السابق النائب آلان عون احترام "العشرة" الطويلة والتصرف بمناقبية كما عهدناه مع التياريين أكانوا ملتزمين في التيار او مؤيدين لاسيما انه بنى علاقته معهم من خلال التيار الوطني الحر.