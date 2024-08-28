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على جبهة غزة، فبدا واضحا ان اسرائيل عادت لتكثيف عملها الميداني والعسكري مع وصول المفاوضات في القاهرة الى حائط مسدود، كما اكد اكثر من مصدر لـ»الديار». واشارت المصادر الى انه «رغم المحاولات الاميركية المتواصلة للايحاء بأن المفاوضات لا تزال قائمة ولم تنهار، الا ان الهوة التي لا تزال كبيرة بين حماس واسرائيل يصعب ردمها»، معتبرة انه «لا ينفع البحث بالتفاصيل طالما القرار واضح لدى نتنياهو بعدم وقف الحرب وان كان يرسل الوفود حصرا لاستيعاب ضغوط واشنطن ونقمة اهالي الاسرى الاسرائيليين».

وعاد الاحتلال لتكثيف عملياته العسكرية في القطاع مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا، جراء 3 مجازر في الساعات الماضية.

في هذا الوقت، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه «في عملية مشتركة للجيش الاسرائيلي والشاباك، تم امس تحرير الاسير الاسرائيلي فرحان القاضي البالغ من العمر 52 عاما من رهط، الذي اختُطف من قبل حماس في السابع من شهر تشرين الاول الماضي».

وأشار إلى أنّه «تم تحرير الاسير من قبل أفراد وحدة الكوماندو البحري واللواء 401 ووحدة يهالوم الهندسية وأفراد جهاز الشاباك تحت قيادة الفرقة 162، في عملية تحرير معقدة جنوب قطاع غزة».