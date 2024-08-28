جنبلاط: هوكشتاين يحرّض وهو ليس محايدا

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أنّ "رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر كان مدروسا جدا"، مذكّرا بأن السيد حسن نصرالله قال في خطابه ان الحزب استهدف اهدافا عسكرية فقط وذكرها واستطاع ان يخرق الدفاعات الاسرائيلية وأصاب مركزا مهما للاستخبارات في ضاحية تل ابيب.

وأضاف في حديثٍ لتلفزيون "العربي" أنّ "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يحرّض وهو ليس محايدا في الأساس بل يؤيد الرواية الإسرائيلية بأن حزب الله أطلق الصاروخ على مجدل شمس".

ورأى ان "الوجود الفلسطيني اليوم في خطر إذا استمر الصمت العربي" وقال:"المبادرة العربية للسلام انتهت ولم يبق شيء من الارض وهي لا تنفع من دون موقف عربي واحد يمنع الاستيطان فاسرائيل تحاول محو كل أثر حي في غزة وتخنق الوجود الفلسطيني في الضفة شيئا فشيئا".