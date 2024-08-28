وزير الداخلية السورية: لا توقيف لأي مهجر عاد للبلاد

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الوطن السورية: وزير الداخلية السورية اللواء محمد خالد الرحمون من جهته عرض خلال لقائه مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية عدداً من المواضيع بخصوص جواز السفر الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والإجراءات التي تتخذها الوزارة فيما يخص ملف المهجرين العائدين.

وفي رَدِّه على سؤال لـ«الوطن»، بخصوص ما يثار عن توقيف سوريين مهجرين عادوا إلى البلاد، قال اللواء الرحمون: «هذا السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية وكانت الإجابة أعطونا اسماً واحداً من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم»، مشدداً على أنه لا يوجد أي سوري جرى توقيفه وكان سبق له وقام بتسوية وضعه على الإطلاق.