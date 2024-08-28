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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 آب 2024

28
AUGUST
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال خبراء اقتصاديون إن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تأخّرت في تخفيض تصنيف اقتصاد الكيان والإعلان عن تراجع عناصر الأمان الاستثماريّ فيه لاعتبارات سياسيّة ونتيجة ضغوط أميركيّة شديدة، لكن ضغوط المستثمرين الذين تستمدّ الوكالات ثقتها في السوق من مصداقيتها أمامهم أجبرت هذه الوكالات على الاعتراف المتأخر بالتراجع الخطير في البيئة المالية والاستثمارية لاقتصاد الكيان، رغم أن تخفيض التصنيف تمّ درجة أشد تلطفاً ورفقاً بكثير مما يقول الواقع، لكنّها ليست إلا البداية لأن السياق الاستثماريّ في الكيان إلى الجفاف الكامل.

 

كواليس
قال دبلوماسي غربي إن السر الأمني الذي يفسر مسارعة قيادة الكيان السياسية والعسكرية بعد تنفيذ المقاومة لاستهداف الوحدة 8200 في تل أبيب إلى الإعلان عن عدم نيّة التصعيد أو نية الذهاب للحرب والقيام بإرسال هذه الرسالة عبر وسطاء كثر لتصل إلى المقاومة لا يزال قيد البحث والتحقيق، فقد حدث شيء غيّر وجهة المقاربة الإسرائيلية من التهديد بالحرب إلى الهروب منها بعدما جاءت فرصتها الذهبية في استدارة 180 درجة، حتى أن قيادة الكيان لم تحتفظ لنفسها بحق الردّ ولو نظرياً.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
لاحظت مصادر «خفراً لبنانياً» في استقبال باخرة النفط الجزائرية والحديث عن تنوّع في المصادر، من دون تأكيد أهمية الخطوة، في إخراج البلد من «حصار العتمة» المقصود!


غمز
ما يزال قطب وسطي، يتعرض في المجالس الضيقة وعبر الاعلام للوسيط الأميركي متهماً إياه بالانحياز لمصلحة إسرائيل..

 

همس

يتساءل مراقبون عمّا إذا كان ردّ دولة إقليمية على اغتيال خطير جرى على أراضيها، ما يزال وارداً، أم صُرف النظر عنه لوقت غير قصير؟

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