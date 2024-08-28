عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 آب 2024

الأخبار: استباحة الأقصى: نتنياهو «يغطّي» الحرب الدينية
الديار: لبنان يتجاوز قطوع الحرب الموسعة والمطار يستعيد حركته الطبيعية
مواجهات محدودة جنوبا ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة
مفاوضات غزة الى حائط مسدود ؟
اللواء: مشاغلة «بالمحلّقات والغارات» على جبهة الجنوب بانتظار الردّ الإيراني!
مواكبة دبلوماسية للتمديد لليونيفيل.. وترحيب بالباخرة الجزائرية في طرابلس ودعوة لطرد فياض
البناء: مفاوضات اتفاق غزة تستمر فنياً في الدوحة والقاهرة… والمقاومة عند الثوابت / إيران تعلن عزمها على الردّ وواشنطن تأمل أن لا يؤدي الى تصعيد إقليمي كبير / تردّدات استهداف الـ 8200 لا تزال تشغل الكيان… وأسئلة عن الحرب والردع
النهار: زخمٌ دولي متجدّد لـ"اليونيفيل" وتحرّك فرنسي "رئاسي"
الجمهورية: مخاوف الحرب إنحسرت
رائحة صفقة في الأجواء
l'orient le jour: Pour les habitants du nord d’Israël, la riposte du Hezbollah est la goutte de trop
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يشنّ عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية
الأنباء الكويتية: إجراءات للحماية من الطائرات المعادية بعد سقوط مقاتلين خارج الميدان
مصدر مقرب من «الحزب» لـ «الأنباء»: ارتياح لعملية الردّ وتكريس حالة ردع جديدة
الوطن السورية: الخارجية تابعت اجتماع سفرائها الدوري بسلسلة من ورشات العمل ولقاءات الوزراء … الرحمون لـ«الوطن»: لا توقيف لأي مهجر عاد للبلاد … مخلوف لـ«الوطن»: التفاوض المائي مع أنقرة متوقف