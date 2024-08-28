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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

كهربائياً، يمكن التطلع الى تباشير الانفراج الكهربائي بوصول ناقلة النفط «كام الين» المحملة بـ٣٠ الف طن من الفيول المصري لزوم إنتاج معامل الكهرباء، بناء لإتفاق «سبوت كارغو» من ميناء الاسكندرية الى الزهراني وأفرغت حمولتها، ما يسمح برفع التغذية بالتيار الكهربائي الى ما بين ٤ و٦ ساعات.



ووصلت عصر امس، الباخرة الجزائريّة «عين أكر» مساء الثلاثاء، إلى قبالة منشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي.



ورست الباخرة في عرض البحر بالقرب من خزّانات نفط المنشآت، بانتظار السّماح لها بتفريغ حمولتها، وهي عبارة عن 30 ألف طن متري من الفيول أويل الجزائري، مقدّمة على شكل هبة من الحكومة الجزائرية.



وسيتم مبادلة كمية القيول الجزائري بنحو20 الف طن من غاز الفيول الملائم لمعامل انتاج الكهرباء في لبنان.



