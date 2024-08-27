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"خطتك ما تحولت على مجلس النواب حتى تسقط بالمجلس"...كنعان: ليه ما أقرت حكومتك الكابيتال كونترول بعد أربعة اشهر من اضاعة الوقت؟

27
AUGUST
2024
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كتب رئيس لجنة المال و الموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر صفحته:

ما بعرف اي مسلّة نعرتك يا حضرة الوزيرة اكيد ضميرك عم بعذبك من جهة على تضحيتك كوزيرة عدل بحقوق المودعين وأموالهم من خلال اعتبار الودائع خسائر بدل ما تكون التزامات على الدولة ومصرف لبنان والمصارف ومن جهة تانية من الكذب الوقح على الناس بإيهامهم بحل لودائعهم من خلال ( ١٠ مليار دولار من الاموال المنهوبة و ١٠ مليار د. باسهم بالمصارف المفلسة bail in و ١٠ مليار دولار من صندوق الفرجة!) = سمك بالبحر… اما اتهاماتك يا حضرة الوزيرة بإجهاض خطة حكومتك العظيمة، فيا ريت بتطلعي على النظام الداخلي لمجلس النواب وقرارات مجلس الوزراء قبل ما تحكي، لتكشفي انو خطتك ما تحولت على مجلس النواب حتى تسقط بالمجلس وقرار وقف دفع اليوروبوند يلي اخدنا على الإفلاس، حكومتك اخدتو وانت دافعتي عنو وبتستحقي عليه نيشان تاريخي كبير… اما السؤال الاهم معاليك، فيكي تصارحي اللبنانيين عن المصارف لي عملتي الها و المبالغ يلي تحولت للخارج من خلالهم؟ وبتقدري كمان تخبرينا ليه ما أقرت حكومتك الكابيتال كونترول بعد أربعة اشهر من اضاعة الوقت كونك كنتي وزيرة العدل؟ وأخيراً، ليه ما دققت حكومتك بحسابات وموجودات المصارف من خلال شركة تدقيق عالمية للتعويض على المودعين وتحقيق الانتظام المالي؟ والى اليوم هيدا التدقيق لم يحصل؟ إذا في حدا لعب لعبة المصارف هو انتو بالسلطة و في كتير اسئلة يا صاحبة المعالي والصوت العالي وانا ناطرك للمناظرة! هيدا نموذج بيثبت الكذبة الكبيرة يلى اسمها خطط حكوماتكم المجرمة بحق لبنان واللبنانيين

https://x.com/IbrahimKanaan/status/1828496920957927477

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