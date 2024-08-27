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وفد من رابطة العاملين في اللبنانية عرض تقديم مساعدة عينية أو مادية عبر المديرية العامة للتعاونيات و وزير الزراعة وعد بتلبية مطالبه

27
AUGUST
2024
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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، في الوزراة، وفدا من رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، ضم رئيس المكتب التربوي لحركة "أمل" الدكتور علي مشيك، رئيس الرابطة أيمن ماجد، رئيس صندوق تعاضد الموظفين في الجامعة حسين عواد، نائب رئيس الرابطة طارق معوض، ومستشار وزير الزراعة الدكتور سالم درويش.
وأشار المكتب الإعلامي لوزير الزراعة إلى أن "وفد الرابطة طلب من الوزير الحاج حسن إمكان تقديم مساعدة عينية أو مادية إلى الصندوق عبر المديرية العامة للتعاونيات، علما أن عدد المستفيدين من الصندوق ٦٠٠٠ شخص".
وأعلن أن "الوفد طلب إجراء مباراة محصورة لدخول الأجراء والمدربين ملاك الجامعة اللبنانية عبر اقتراح قانون، إضافة إلى موضوع رفع الإنتاجية للموظفين".
ومن جهتة، أثنى الحاج حسن على "دور الجامعة اللبنانية، في ظل الأزمة القائمة"، واعدا ب"تلبية المطالب وفق الإمكانات المتاحة وبمتابعة موضوع الإنتاجية مع الجهات المعنية لأنها حق لكل موظف".

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