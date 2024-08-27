وزير الخارجية عرض مع السفيرة الاميركية الوضع في الجنوب والتمديد “لليونيفيل”

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وتم التباحث في الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية للبنان والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الاراضي اللبنانية، بالاضافة الى الوضع في قطاع غزة والمساعي التي تقودها الولايات المتحدة مع كل من مصر وقطر للتوصل الى وقف لاطلاق النار بين اسرائيل وحماس.

كما بحث الوزير بو حبيب مع السفيرة جونسون في مسألة التمديد لليونيفيل، وجدد تأكيد موقف لبنان” المتمسك بأن يكون التمديد لسنة أخرى ومن دون إدخال أي تعديلات على القرار المرتقب صدوره عن مجلس الأمن”.

وفي إطار لقاءاته أيضا اليوم، استقبل وزير الخارجية رئيس بعثة سفارة الكويت لدى لبنان الوزير المفوض عبدالله الشاهين وجرى استعراض الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان والمنطقة والجهود الجارية للتهدئة، كما تم تأكيد” عمق العلاقات الأخوية ومتانتها بين البلدين والشعبين الشقيقين وضرورة تعزيزها والارتقاء بها على مختلف الصعد”.