اليكم جديد قضية ال5 جثث في كفرشيما...!

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أشار رئيس البلدية ورئيس دير القديس أنطونيوس في كفرشيما، في بيان الى انه "بعدما أثيرت مؤخرا مسألة وجود 5 جثث في مدفن عائلة حبيب الفتى في كفرشيما، وبعدما وضعت القوى الأمنية والقضائية يدها على هذا الملف على إثر حضور كريستو (الشقيق والابن) الذي أبدى تجاوبا كاملا مع الإجراءات القضائية".

وأضاف البيان "بعدما فتح باب المنزل أمام سائر الناس والإعلام، ومعه فتح باب لروايات عديدة، حصلت متابعة يومية من فعاليات بلدة كفرشيما للقضية، وتوافق الجميع، رئيس دير القديس مار أنطونيوس الكبير ورئيس بلدية كفرشيما والمخاتير على تنظيف المدفن القائم في منزل آل الفتى عبر شراء صناديق للدفن".

وتابع أنه "بتاريخ 26 آب 2024، تم إقامة الصلاة الجنائزية بحضور كافة الفعاليات والكهنة والعائلة ثم دفن المرحومين الخمسة في مدافن الرعية".