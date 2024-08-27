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استحداث الممر السريع للركاب... حمية: المطار سيبقى "شمعة"!

27
AUGUST
2024
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وصل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الى مطار بيروت الدولي، لاطلاق الأشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في المطار من قاعة الوصول، وذلك في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ورئيس جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري، قائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب، ومسؤولي الوحدات الفنية والإدارية العاملة في المطار.

واعتبر حمية، ان "مشروع إستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في مطار بيروت يؤكد أن لبنان لا يُقهر وأن المطار سيبقى "شمعة" ونحن سنستمر في عملنا".

وأردف في حديث لِـ"الجديد": "نحن في خطر دائم في ظلّ وجود العدو على حدودنا لكننا لن نستسلم وحركة المطار طبيعية اليوم وواجبنا المحافظة على إستمرار عمله".

وبدوره قال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن في حديث لِـ"الجديد": "إنتظمت رحلات كل شركات الطيران وعادت الى شكلها الطبيعي بإستثناء Lufthansa group التي ستعاود عملها بالشكل الطبيعي في بداية شهر أيلول".

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