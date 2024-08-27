صواريخ "الحزب" تستهدف زيارة رئيسي الأركان الإسرائيلي والأميركي إلى مستوطنات الشمال؟

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بعد يوم وأكثر على ردّ حزب الله على قصف الضاحية الجنوبية، واغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر، برز السؤال مساء أمس: هل استهدف حزب الله بقصفه مستوطنات الشمال زيارة رئيس الاركان الاسرائيلي هاريسي هليفي ورئيس اركان الجيش الاميركي الجنرال تشارلز براون الى المستوطنات للاطلاع على مجريات المواجهة بعد فجر الاحد الماضي؟

مجريات الوقائع، تؤكد ان تسلل سرب من الطائرات المسيَّرة الى داخل اسرائيل يدعم فرضية الاستهداف، حيث تم ايضاً اطلاق 20 صاروخاً باتجاه المستوطنات الشمالية، حيث دوت (معاريف) صافرات الانذار في مستوطنات ايليت هشاجر، مشمار غوردان، حانيت، شلومي، جادوت، ايموكا وصولاً الى عرب العرامشة، ليمان ويعارا، قوبلت بصواريخ اعتراضية.

وفيما امتنعت دوائر الاحتلال عن كشف المزيد من المجريات، نقل عن هاليسي، من على الحدود مع لبنان قوله: مهمتنا واضحة، وهي اعادة سكان الشمال الى منازلهم بأمان في اسرع وقت ممكن.

وكان رئيس الاركان الاسرائيلي اعلن تصميمه على إلحاق الضرر بحزب الله والقضاء على قياداته.