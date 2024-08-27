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هذا ما سيستدعي ردًّا قويًا من الحزب مجدّدًا!

27
AUGUST
2024
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يبدو ان المواجهات في جبهة الجنوب ستستمر بلا افق حتى التوصل الى وقف لإطلاق النار ولو مؤقت في غزة، اذا تمكنت الادارة الاميركية من فرض الاتفاق على رئيس حكومة اسرائيل نتنياهو، لذلك التصعيد وارد في اي لحظة ولو ان المواجهات اليومية في جبهة الجنوب عادت امس بعد رد الحزب على اغتيال القائد الشهيد فؤاد شكر الى طابعها السابق من قصف وقصف مضاد ضمن قواعد الاشتباك.

لكن يُخشى من استمرار العدو الاسرائيلي في خرق هذه القواعد مجدداً كما حصل امس بالغارة على سيارة في منطقة عبرا قرب مدينة صيدا بإستهداف مسيَّرة احد مسؤولي حركة حماس، وهو عدوان لا يمر ببساطة بل سيستدعي رداً قوياً من الحزب ولو بقي ضمن قواعد الاشتباك عبر استهداف اهداف عسكرية. انما الخشية هي من اي خطأ في حسابات اسرائيل، بخاصة بعدما اعلنت وسائل اعلام عبرية امس، ان جيش الاحتلال الاسرائيلي «قد يشنّ هجوماً استباقياً آخر ضد حزب الله هذا الأسبوع»، ما يعني ان لا افقاً واضحاً في مسار المواجهات فقد تخف وقد تتطور وفق حسابات حكومة الاحتلال، بحسب ما جاء في "اللواء". 

اللواء
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