رسالة أميركية لبيروت.. وجنرال أميركي يحذّر إسرائيل من التعرض للجيش اللبناني!

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كشفت "الديار" أنّه يتوقع ان يصل الى بيروت رئيس هيئة الاركان المشتركة للجيوش الاميركية، الجنرال تشارلز براومن، في اطار الجولة التي يقوم بها على عدد من دول المنطقة حاملا معه اكثر من رسالة، ابرزها التشديد على «الشراكة» الاستراتيجية والعلاقة المتينة مع الجيش اللبناني، منذ الحرب على الارهاب، معيدا التاكيد على الدعم الاميركي للجيش اللبناني، خصوصا في الفترة المقبلة حيث يتوقع ان يكون للجيش اللبناني الدور الاساس في حفظ الاستقرار جنوبا في اطار ما نص عليه القرار 1701.

وفي هذا الاطار، كشفت مصادر مطلعة لـ"الديار" ان الجنرال الاميركي، وقبله قائد القيادة الوسطى، نقلا رسائل واضحة لاسرائيل حذرتها من التعرض للجيش اللبناني، باعتباره من الخطوط الحمر بالنسبة للادارة الاميركية، ورمزا للدولة اللبنانية، التي تعمل واشنطن على تحييدها عن اي ضربات اسرائيلية، خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة التي تعاني منها والازمات الاقتصادية المتلاحقة التي تمر بها.