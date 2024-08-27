هذا ما جعل الأمور تعود إلى ما هو عليه..!

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«اوساط عسكرية» مواكبة للعملية اشارت الى انه من الواضح وفقا لكثافة النار التي استخدمها الجيش الاسرائيلي، وفقا لما ورد في اعلامه، ان الاخير لم يكن يعرف بالضبط ماهية خطة حزب الله الهجومية والاهداف التي خطط لضربها او التوقيت الدقيق لها، رغم ان الاهداف التي تحدث عنها الامين العام، وتحديدا مقر الوحدة 8200، التي تؤدي دورا اساسيا في الحرب الحالية، كان من ضمن بنك الاهداف الذي تحسبت له تل ابيب، واعتبرت احتمالية مهاجمته عالية جدا، وفقا «للمواصفات» التي حددها حزب الله، مشيرة الى ان المعلومات الاستخباراتية الاميركية أدت دورا اساسا في توجيه التحرك الاسرائيلي، الذي بدا قبل نصف ساعة من انطلاق الهجوم من لبنان.

وتابعت الاوساط ان حزب الله تمكن من خداع الاسرائيلي، مستخدما الثغر نفسها والتكتيكات نفسها التي لم تنجح اسرائيل في سدها حتى الساعة، خصوصا ان الحزب استخدم هذه المرة في هجومه مسيرات جديدة انطلقت من اكثر من مكان منها من البقاع، والتي لم تتمكن منظومات الدفاع الجوي الاسرائيلي من رصدها، رغم وجود عشرات المقاتلات في الجو، كما ان حزب الله تعمد عدم ادخال سلاح دفاعه الجوي في المعركة لعدم كشفه، في ظل كثافة وجود الطيران في الجو.

وختمت الاوساط، بان القصف الاسرائيلي كان مدروسا، وكذلك اهداف حزب الله، وهو ما جعل الامور تعود الى ما كانت عليه قبل الرد، اي عودة العمل الى قواعد الاشتباك السابقة، معتبرة ان الامور ستسير وفقا للوتيرة الجديدة الى ان تنجز الانتخابات الاميركية، وتحسم هوية الرئيس في البيت الابيض، عندئذ ستدخل المنطقة وقواعد اللعبة فيها مرحلة جديدة.