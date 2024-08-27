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مصادر لـ"الديار": الضربات لم تنته.. الجيش الاسرائيلي يعد لموجة ثانية قد تكون أوسع!

27
AUGUST
2024
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مصادر ديبلوماسية في بيروت كشفت لـ"الديار"، ان حزب الله قرر التحرك، بعد ان بلغته الاشارات من غزة عن ان المفاوضات فشلت في تحقيق اي تقدم، مشيرة الى ان قوات الحرس الثوري كانت في صورة التحرك، وكذلك القوات الاميركية المنتشرة في المنطقة التي وضعت في حال استنفار قبل يومين، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة حصلت عليها، وهو ما دفع برئيس هيئة الاركان المشتركة الى زيارة اسرائيل، والاشراف على العملية التي نفذتها، خوفا من انفلات الوضع.

ورات المصادر ان المعلومات الاستخباراتية المتوافرة، تؤكد ان الضربات لم تنته وان الجيش الاسرائيلي يعد لموجة ثانية من الهجمات قد تكون رقعتها اوسع هذه المرة، واصفة ما حصل يوم الاحد بانه عملية اختبار من كلا الطرفين، لمدى جهوزية الطرف المقابل، وقدرته على احتواء الضربات وتحملها، معتبرة ان انه اذا ما واصلت اسرائيل العمل بنموذج الضربات الوقائية المحددة، مع الحفاظ على تنسيقها السياسي والعسكري مع الولايات المتحدة والناتو، ستنجح في تجنب الحرب الشاملة كبيرة، داعية الى عدم التسرع في حسم مصير تلك الحرب، اذ من المفيد درس العوامل المختلفة التي تؤثر في استمرار الصراع.

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