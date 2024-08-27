رواد البحر قصدوا المسابح والشواطئ والمنتجعات... ولم تلغ حجوزات في المطاعم والمقاهي

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الأنباء الكويتية: توازيا مع ما جرى أمس الأول، لم تتأثر الحركة في بقية المناطق اللبنانية شمال العاصمة بيروت، إذ قصد رواد البحر المسابح والشواطئ والمنتجعات. ولم تلغ حجوزات في المطاعم والمقاهي. ولم تحصل «هجمة» على محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات والأفران وبقية المرافق التموينية.

كذلك لم تعلق الدروس في الجامعات الخاصة المعروفة التي انطلقت سنتها الجامعية اعتبارا من أمس الاثنين، وهي: الجامعة الأمريكية في بيروت، الجامعة اللبنانية - الأمريكية في فرعيها الرئيسي في بيروت والثاني في بلاط (جبيل)، الألبا. في حين تباشر جامعة القديس يوسف سنتها الدراسية اعتبارا من الثاني من سبتمبر المقبل، بدعوة التلامذة إلى الالتحاق تباعا بالكليات، وآخرها كلية الحقوق في 17 سبتمبر.