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الأسد يقدم التعازي بوفاة الحص

27
AUGUST
2024
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الوطن السورية: بتكليف من الرئيس بشار الأسد قدم مستشار وزير الخارجية والمغتربين للشؤون اللبنانية السفير السابق في لبنان علي عبد الكريم، التعازي بوفاة رئيس الوزراء اللبناني اﻷسبق سليم الحص.

 

وقدم السفير عبد الكريم لعائلة الفقيد التعازي باسم الرئيس اﻷسد منوهاً بمناقبه ومواقفه الوطنية والعربية وعمله بدأب لخدمة القضايا المحقة وفي مقدمتها تحرير فلسطين واﻷراضي العربية المحتلة، ودعم المقاومة في نضالها من أجل تحقيق هذه الغاية، حسب ما ذكرت وكالة «سانا».

 

من جانبها عبرت عائلة الفقيد عن شكرها وتقديرها وامتنانها للفتة الرئيس الأسد وتعزيته لهم متمنين لسيادته وللشعب السوري الخير والتوفيق والازدهار والانتصار الدائم.

الوطن السورية
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