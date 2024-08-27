عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 آب 2024

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الأخبار: مفاوضات القاهرة: واشنطن تنفخ في «جثة»

إعلام العدو تبنّى رواية الضربة الاستباقية: لكن كيف يمكن لنا أن نردع حزب الله؟

الجمهورية: فرص الحرب تضاءلت

ما أبعاد رد "الحزب" المحسوب؟

اللواء: صواريخ تستهدف زيارة رئيسي الأركان الإسرائيلي والأميركي إلى مستوطنات الشمال

الجنوب يتنفس الصعداء والتمديد لليونيفيل الخميس.. ووزير الكهرباء يبحث عن 1200 ميغاواط



البناء: غالانت: الحرب على حزب الله في المستقبل البعيد وليس الآن وهاليفي يطمئن البيت الأبيض: هجوم حزب الله كان كبيراً ومختلفاً في نطاقه عما كنّا نراه يومياً المقاومة تستقبل وتودع رئيسي الأركان في الاحتلال والجيش الأميركي بالنيران



الديار: حزب الله فرض العودة الى قواعد الاشتباك السابقة... 120 مليون دولار كلفة الهجوم الاسرائيلي

رئيس الاركان الاميركي في بيروت: الجيش اللبناني شريك استراتيجي ودوره اساسي في الفترة المقبلة

شورى الدولة يصدر قراره اليوم في النزاع حول التمديد للواء صعب ووفد من أمن الدولة زار سوريا

النهار: الجنوب يعود إلى ستاتيكو الاستنزاف "المضبوط"!

l'orient le jour: « Je voulais voir Tel Aviv en feu » : la riposte du Hezbollah vue par la banlieue sud



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: حملة تهجير في غزة... وإسرائيل توسّع محور نتساريم

نحو 250 ألف شخص ينزحون قسراً من دير البلح خلال 72 ساعة

الأنباء الكويتية: مصدر نيابي لـ «الأنباء»: سجال المطارات الإضافية لن يصل إلى نتيجة

«حزب الله» استعاد زمام المبادرة وثبت تلازم وقف النار بين غزة و«جبهة الإسناد» من الجنوب وبري كان على علم مسبق بالردّ

الوطن السورية: وزيرا الاقتصاد والكهرباء حلا ضيفين على اجتماع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية … الخليل لـ«الوطن»: الدبلوماسية الاقتصادية بوابة لتعزيز العلاقات مع الدول … الزامل: نعوّل على بعثاتنا أن ينقلوا رؤانا للخارج للاستثمار في مجال الطاقة