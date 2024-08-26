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المرابطون نعت دولة الرئيس الحص: لقد ترك لنا إرثاً وطنياً سياسياً واجتماعياً تضرب به الامثال في الاستقامة والنزاهة‎

26
AUGUST
2024
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تتقدم حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بأسمى آيات التعزية، بفقيد الأمة العربية والوطن اللبناني، دولة الرئيس سليم الحص،من عائلته الكريمة السيدة الفاضلة وداد وحفيده الدكتور سليم الحص رحال، ومن ندوة العمل الوطني رئيساً وأعضاءً،و عموم الشعب اللبناني ، راجين من الله عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

إن دولة الرئيس سليم الحص ترك لنا إرثاً وطنياً، سياسياً واجتماعياً، تضرب به الأمثال، في الاستقامة والنزاهة، وإدارة الدولة الحازمة في مكافحة الفاسدين والمفسدين، ومقولته الشهيرة "بأن من يكون حريصاً ومستقيماً في إدارة الشأن العام ، يستقيم معه الشأن الخاص تلقائياً"، وهذه كانت سبب عداوة كل اللا وطنيين والفاسدين والمفسدين، وسارقي المال العام، وما أكثرهم في لبنان، ضد هذه القامة، ذو الأخلاق العالية والمحبّة، والصارمة في الملمات والأزمات.

دولة الرئيس المقاوم سليم الحص الذي قدّر الله لنا في لبنان أن يكون شريكاً مع فخامة الرئيس العماد اميل لحود في الحكم، يوم حقق شعب لبنان عام ٢٠٠٠ تحرير أراضيه بالقوة من براثن الاحتلال اليهودي، ولعل ما نفتخر به نحن المرابطون، أن العلاقة الوطيدة مع دولة الرئيس سليم الحص، أسسها الرئيس المؤسس ابراهيم قليلات "أبو شاكر"، وكنا نحن معهم خير الحافظين، وكان دولته الحريص دائماً على صون هذه العلاقة المبنية، على المبادئ والأخلاق السامية.

وداعاً يا دولة الرئيس يا ابن بيروت البار، والذي كنت دائماً تصونها بحكمة وقدرة، يوم تخلى الجميع عنها.

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