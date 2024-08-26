مصادر التيار تفنّد مغالطتين لبو صعب: لا تمايز ولا موعد!

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تحدثت أوساط قيادية في التيار الوطني الحر عن مغالطات كثيرة شابت المقابلة المصورة الأخيرة لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، لافتة تحديدا إلى مغالطتين وجب نفسهما:

١- لم يعطِ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بو صعب إطلاقا الحقّ بالتمايز، وهذا الأمر في الأصل ليس واردا لا معه ولا مع أي منتسب إلى التيار يملك بطاقة، وإلا ما معنى الالتزام الحزبي واحترام الأنظمة والعمل المؤسسي.

٢- لم يتّصل الرئيس ميشال عون ببو صعب منذ فصله من التيار، لا بل هو يرفض حتى الساعة تحديد موعد

له رغم إلحاحه الشديد.