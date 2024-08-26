المقاومة: هجومً بالمسيرات استهدف مقري قيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا والفرقة 91 في اييليت هشاحر وأماكن تموضع الضباط والجنود

A+
A-
اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في مدينة صيدا المقاومة، شن مجاهدونا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا مستهدفا أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت المسيرات أهدافها بدقة".
كذلك "شن مجاهدو المقاومة هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة، ردًا على اعتداءات العدو على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة".