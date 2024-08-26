المقاومة: هجومً بالمسيرات استهدف مقري قيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا والفرقة 91 في اييليت هشاحر وأماكن تموضع الضباط والجنود

A + A -

اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في مدينة صيدا المقاومة، شن مجاهدونا ‏هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا مستهدفا أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت المسيرات أهدافها بدقة".

كذلك "شن مجاهدو المقاومة ‏هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت ‏أهدافها بدقة، ردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة".