فياض شرح اسباب ازمة الطاقة في لبنان: هذا ما نحتاجه لزياد ساعات التغذية

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في اطار التغطية الاعلامية لرسو الناقلة الجزائرية "عين اكر" في بيروت والمحملة ب ٣٠ الف طن من مادة الفيول كهبة غير مشروطة،

عقد وزير الطاقة والمياه وليد فياض لقاءً اعلامياً مع صحافيين جزائريين، من التلفزيون الوطني الجزائري العمومي، وقناة الجزائر الدولية وقناة النهار ، في حضور السفير الجزائري رشيد بلباقي.

الوزير فياض شرح اسباب ازمة الطاقة في لبنان بفعل الانهيار المالي الذي تعانيه البلاد،

واوضح ان العراق الشقيق يزود لبنان بالمحروقات الكافية لتوليد ٦٠٠ ميغاوات،

فيما نحن بحاجة في هذه المرحلة ل ٦٠٠ميغاوات اضافية لنصل الى ١٢٠٠ ميغاوات ما يمكننا من تنفيذ خطة الطوارئ للنهوض بقطاع الكهرباء وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي.

وشدد فياض على ضرورة تأمين مصادر متعددة ، لتدارك اي ازمة في حال تأخر وصول الفيول من مصدر واحد ، وهو ما حصل مؤخراً بسبب تأخر الفيول العراقي لاسباب لوجستية.

واذ شكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون على هذه الهبة التي ستساعدنا في تعددية المنظومة الطاقوية في لبنان ، ثمّن الدعم اللامحدود لدولة الجزائر التي تقف دائما الى جانب لبنان وتسانده في مختلف ازماته ، وعلى كل المستويات ،لاسيما الاقتصادي والسياسي، مشدداً على ضرورة ان تفتح هذه المبادرة آفاق التعاون بين البلدين خصوصاً في مجال العلاقات الطاقوية لتشمل الغاز وغيره.