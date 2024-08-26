غسان عطالله للـtayyar.org: جبران باسيل دق ناقوس الخطر وهذا ما علينا القيام به

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اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد دقّ ناقوس الخطر بتغريدته التي تحدث فيها عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية اذ قال:" اليوم مع عدم انتخاب الرئيس، وحكومة تتعسّف بلاميثاقيتها واقتصاد ينهار وشعب يهاجر، وخطر حرب مفتوحة يتزايد، ومن دون معاتبة على الماضي، فلنذهب للمواجهة ضمن الدستور والقوانين والاهم ضمن الواجب بحماية الوجود لأن الأخطار تهدد وجودنا ووجود لبنان.الوضع ما عاد يتحمّل والتحرّك حتمي"...

وأضاف عطالله:النائب باسيل حاول التذكير بما تقدم به التيار وسعى لاجله لأننا أصبحنا في مرحلة خطيرة جدّاً وقد يحصل جراء تدهور الاوضاع انفجار كبير والامور ستتجه نحو الاسوا.

وأضاف عطالله عبر الـtayyar.org:اذا كان لا يزال البعض مقتنعاً بانتظار الحرب ونتائجها لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة أصيلة، عليه أن يعي أنه مرّ نحو عام كامل والحرب لم تنته ولا أحد يعرف أمد هذا الصراع الى متى سيطول، لذلك فلننفذ الاستحقاقات لما فيه خير البلاد والعباد".