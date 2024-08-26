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فريد البستاني في حديث لإذاعة صوت لبنان: لا بد من تحسين المكننة في النافعة وتنظيم المنصة الرسمية.

26
AUGUST
2024
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كشف النائب البروفيسور فريد البستاني في حديث لصوت لبنان مع نوال ليشع عبود عن التطور في حل معضلة النافعة واللقاء الذي جرى الاسبوع الماضي مع وزير الداخلية بسام المولوي ومحافظ بيروت مروان عبود، وبحضور رئيس لجنة الأشغال العامة سجيع عطية ورئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية ابراهيم منيمنة ومستشار وزير الداخلية لموضوع النافعة العميد المتقاعد فارس فارس ومدير مصلحة تسجيل السيارات 'النافعة' في الدكوانة الرائد محمد عيد، لمعالجة هذا الأمر والنقاط التي تم الاتفاق عليها. كما أشار الى أنه يتم العمل بالتعاون مع وزارة المالية والمحافظ على إيجاد موازنة لتغطية مصاريف النافعة وتنظيم دفاتر شروط مناقصة الشراء العام. ولفت الى ضرورة إيقاف عمل الجداول وتحسين المكننة وتنظيم المنصة الرسمية حتى تتمكن جميع الشركات والمواطنين من التسجيل على قدم المساواة. وأضاف: "إذا لم نتمكن من وقف الرشوة والسمسرة في النافعة والدوائر العقارية، فسنكون قد فشلنا في تنظيم الاصلاحات الادارية المطلوبة منا". وشدد على ضرورة أن تكون إدارة النافعة مدنية، وأن يعود الموظفون المدنيون الذين ليس بحقهم أحكام إلى عملهم، وأن تعود القوى الأمنية إلى القيام بواجباتها الأساسية في حفظ الأمن. كما دعا الى زيادة ساعات العمل لتسريع خدمة المواطن، وزيادة الرقابة على الموظفين لعدم العودة من جديد الى منظومة الرشوة والبرطيل.
أما بالنسبة لموضوع شركة انكريبت المشغلة للنافعة، فقال البستاني انه يجب إعادة النظر في عقدها، حيث أن هناك لجنة مصغرة ستقوم بدراسة هذا العقد لأنه في المرة السابقة تقرر بالتراضي، وفي نفس الوقت لا يمكن أن تأتي شركة تصنع النمر ودفاتر السوق والملصقات ولا ندفع لها مستحقاتها، ولكن يجب أن تكون هذه المستحقات بأسعار في حدود المعقول.

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