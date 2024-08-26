بوحبيب: للتمديد لليونيفيل لسنة أخرى دون تعديلات

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اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب مع سفراء فرنسا، الصين، إسبانيا، وايطاليا والقائمَين بأعمال سفارتي روسيا والمملكة المتحدة.

وعرض معهم المفاوضات الحالية، في مجلس الأمن، في شأن التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة، في جنوب لبنان لسنة أخرى.

وناقش بو حبيب، في اتصال هاتفيّ، مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان في آخر مستجدات تمديد ولاية اليونيفيل.



وشدّد على، موقف لبنان الثابت بالتمديد لليونيفيل لسنة أخرى ومن دون إدخال أيّ تعديلات على قرار التمديد.

كما استقبل وزير الخارجية سفيرة قبرص لدى لبنان، لعرض آخر التطورات الأمنية في لبنان والمنطقة، والمساعي الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، إضافة الى مسألة التمديد لقوات اليونيفيل.