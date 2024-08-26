الحسن يكشف واقع الطيران في مطار بيروت...!

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كشف المدير العام للطيران المدني فادي الحسن عن، ان "أرقام المغادرة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليست بكبيرة واتوقع بظل الاستقرار المتوقع ان يكون افضل وان نشهد مع الشهر المقبل تحسنا ملحوظا بحركة الركاب سواء بالوصول او المغادرة وبدأنا نلمس من امس هذا التحسن".



وأشار في حديث للـ"OTV" الى، ان "99 بالمئة من الشركات اليوم عادت لعملها بشكل طبيعي وايرفرانس متوقع غدا ان تعاود رحلاتها اما لوفتانزا فبدءً من اول الشهر المقبل".



وأضاف الحسن، "خلافا لما قيل شركة طيران الشرق الاوسط لم تعدل امس بتوقيت اية رحلة اما شركات اخرى ارجأت واخرى الغت".