بيان "هام" من الشؤون العقارية...!

A + A -

حددت المديرية العامة للشؤون العقارية الجدول الدوري لاستقبال وتسليم المعاملات في امانات السجل العقاري للاسبوع الجاري كالتالي: "أمانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 27 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين والمعاملات الفنية ( لا تقبل المراجعات)ً وتسليم السندات والافادات العقارية وستقوم نهار الخميس الواقع في 29 آب 2024 بتسليم الدفعة الواحد والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".



وأشارت الى، ان "أمانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 27 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين والمعاملات الفنية ومعاملات الانتقال بالوفاة ( لا تقبل المراجعات)ً وتسليم السندات والافادات العقارية وستقوم نهار الخميس الواقع في 29 آب 2024 بتسليم الدفعة الواحد والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".



ولفتت المديرية الى، ان"أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الخميس الواقع في 29 آب 2024 بتسليم الدفعة الواحد والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".





وأضافت، "أمانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 27 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا ( لا تقبل المراجعات)ً وستقوم نهار الخميس الواقع في 29 آب 2024بتسليم الدفعة الواحد والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".



وذكر المديرية ، ان "أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 27 و28 آب 2024 بتسليم الدفعة الواحد والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".



وحددت أيضًا، آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.



كما حددت المديرية أماكن استلام الطوابع كالتالي: محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)، محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل).



وختمت بِملاحظة جاء فيها، ان مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.