وزراء اسرائيليون يدعون الى شن حرب حاسمة على لبنان...!

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أشار وزير الامن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، الى أن "وزير الدفاع يوآف غالانت ينحني أمام حركة حماس، ويجر دولة إسرائيل إلى صفقة غير شرعية. ويختار غالانت مواصلة سياسته التدميرية ذات المفهوم الانهزامي أيضاً ضد حزب الله في الشمال".



واعتبر، أنه "يجب على إسرائيل ألا تكتفي بضربة استباقية واحدة، بل يجب أن نشن حربا حاسمة ضد حزب الله، من شأنها أن تزيل التهديد في الشمال وتسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان".



وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي: "لن نعرّض أي طالب للخطر".





وأكد، ان "إسرائيل ملزمة بمحاربة لبنان وحزب الله واستعادة الأمن وسنُصرّ على ذلك".



وكانت سادت حالة من الذعر والقلق الداخل الإسرائيلي بعد بدء المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، أمس الأحد، عملياتها العسكرية ضد أهداف إسرائيلية في إطار الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر، الذي غطّت نيرانه مسافة 1500 كلم2 من شمالي إسرائيل.