living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقيف سارقي دراجات آليّة في وسط بيروت

26
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “في إطار الملاحقة المُستمرّة للمتورّطين بعمليّات سرقة الدّراجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الاستعلاميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، توافرت معطيات لعناصر هذه القطعات حول ضلوع شخصَين مجهولَين بعمليّات سرقة دراجات آليّة في العديد من مناطق بيروت”.

وأضافت: “على أثر ذلك، باشرت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه فيهما”.

وتابعت: “بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما:

– م. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)

– م. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)”.

وأشارت في بيان: “بتاريخ 20-08-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، على متن دراجة آليّة نوع “sym” لون ذهبي وأسود، تم ضبطها، وذلك في أثناء محاولتهما سرقة درّاجة لون أسود من محلّة “زيتونة باي” – وسط بيروت”.

وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بسرقة العديد من الدّراجات من مناطق: “زيتونة باي”، عين المريسة، والواجهة البحريّة، وأنّهما كانا يقومان ببيعها لأحد الأشخاص في محلّة طريق المطار.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع الدّراجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   