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أعلنت "إدارة الإحصاء المركزي" في رئاسة مجلس الوزراء، أنّ "مؤشّر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تمّوز 2024، سجّل ارتفاعًا وقدره 1,97 في المئة بالنّسبة لشهر حزيران 2024، مع العلم أنّ التّغيّر السّنوي لمؤشّر أسعار الاستهلاك عن تمّوز 2024 بلغ 35،37 في المئة بالنّسبة لشهر تمّوز من العام 2023".



وأوضحت في بيان، أنّ "التغيّر الشّهري لمؤشّر أسعار الاستهلاك عن شهر تمّوز على صعيد المحافظات، سجّل النّسب الآتية:



- ارتفاعًا في محافظة بيروت وقدره 2,64%.

- ارتفاعًا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,91%.

- ارتفاعًا في محافظة الشمال وقدره 2,18%.

- ارتفاعًا في محافظة البقاع وقدره 3,03%.

- ارتفاعًا في محافظة الجنوب وقدره 0,79%.

- ارتفاعًا في محافظة النبطية وقدره 0,51%".

وأشارت إدارة الإحصاء إلى أنّه "يمكن الاطّلاع على الرّقم القياسي مفصّلًا لكلّ المحافظات، على صفحة الإنترنت الخاصّة بها على: www.cas.gov.lb".