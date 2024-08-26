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حراك "المتعاقدين": لإعفاء طلاب الجنوب من رسوم التسجيل!

26
AUGUST
2024
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ثمن "حراك المعلمين المتعاقدين"، جهود وزير التربية في موضوع بدل الانتاجية، ودعاه في بيان إلى بالمطالب، وإرجاع فروقات بدل الانتاجية للمتعاقدين عن شهر تموز على أن يدفع بدل الانتاجية عن الأشهر الآتية دون حسم أي مبلغ.
 
كما طالب بإعفاء طلاب الجنوب من رسم التسجيل للعام الدراسي المقبل، لافتا الى "ان هؤلاء الطلاب وأهاليهم وأساتذتهم الذين تهجروا من قراهم ويعيشون أعباء حياة لا تتوافر فيها أدنى مقومات وشروط الحياة الطبيعية، لذا من الواجب أن نكون معهم وإلى جانبهم".
ودعا البيان الى "إعداد قرارات ومراسيم وخطط انقاذ تربوية تضمن للمعلم المتعاقد حقه بالعقد الكامل وللطلاب  فرص تعليم  طبيعية يعطى فيها المنهج والكفايات وهذا يكون في كل مدرسة وثانوية ومهنية ستغلق أبوابها في أية منطقة لبنانية، وذلك نتيجة للعدوان الاسرائيلي إذا ما أسرف وتوسع في عدوانه".

وشدد على تسوية "أوضاع الأساتذة المستعان بهم والاجرائي في خصوص بدل الانتاجية وإعطائها لهم".

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