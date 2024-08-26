البابا فرنسيس يدعو إلى الحقيقة والعدالة في انفجار مرفأ بيروت!

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دعا البابا فرنسيس إلى "الحقيقة والعدالة في ما يتعلق بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت"، قبل أربع سنوات وأدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

وأكد خلال استقباله أفراد من عائلات الضحايا، أنا "معكم أطالب بالحقيقة والعدالة اللتين لم تتحققا بعد، الحقيقة والعدالة. كلنا نعلم أن الموضوع معقد وشائك، وأن قوى ومصالح متضاربة تؤثر عليها".

وسيلتقي وفد أهالي ضحايا المرفأ مجموعة من الصحافيين والمنظمات الأهلية، يشرح خلاله تعثر التحقيق لاحقاق العدالة.

ويضم الوفد نحو عشرين شخصًا، من ضمنهم بعض المتحدثين الرسميين باسم أهالي الضحايا، كنزيه العضم والد الشابة كريستال العضم، وليام نون شقيق رجل الإطفاء جو نون، سيسيل روكز شقيقة جوزيف روكز. ويسافر الوفد برفقة بعض الشخصيات الكنسية اللبنانية.