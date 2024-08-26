أو. أم. تي. تدعم العدّاء أرز زهر الدين في رحلته لتمثيل لبنان عالميًا

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في لفتة مؤثّرة تُعبّر عن التقدير والدعم، فاجأت OMT العدّاء البارالمبي اللبناني أرز زهر الدين أثناء إحدى جلسات التدريب في النادي الرياضي. وقدّمت له هديّة مميّزة تحتوي على قميص يحمل شعار OMT، وصورة له مع قول مُلهم، ورسالة جاء فيها:

"إلى البطل أرز زهر الدين،

قلبنا بيكبر وقت نشوفك عم بتمثّل لبنان عالميًا.

الفوز يلّي بتحققوا ما بينقاس بعدد الميداليات يلّي بتربحها بل بعدد الأشخاص يلّي بتأثّر فيون.

أرز، إنت مصدر قوّة وإلهام.

وOMT بتفتخر إنّو تكون حدّك اليوم وتدعمك بهالمرحلة من مسيرتك.

منتمنّالك كل التوفيق!"

وتؤكّد OMT من خلال هذه المبادرة على دعمها الكامل لأرز زهر الدين، الذي يُعدّ رمزًا للإرادة والتحدّي، في رحلته لتمثيل لبنان على الساحة العالمية.