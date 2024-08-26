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الحرارة تنخفض جبلًا..

26
AUGUST
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الثلثاء، غائما جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات. 
وجاء في النشرة الآتي:
الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الأربعاء، حيث يتحول إلى معتدل نسبياً بسبب تمركز كتل باردة نسبياً في الطبقات العليا، شمال شرقي حوض المتوسط، ممّا يؤدّي لتراجع درجات الحرارة، خاصة الحرارة الدنيا . 
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 23 و32، وفي زحلة بين 18 و35 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل تزيد من الشعور بالحر، مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وتساقط للرذاذ على المرتفعات الشمالية مساءً.
الثلثاء: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.
الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل إضافي على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، مع ضباب كثيف على المرتفعات وتراجع بنسبة الرطوبة على الساحل.
الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتراجع للحرارة الدنيا، واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحياناً مع تساقط للرذاذ على الجبال.
درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة وفي الداخل من 18 الى 34 درجة.
الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
الانقشاع: جيد إلى متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30°م.
الضغط الجوي: 755 ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: 6,08
ساعة غروب الشمس: 19,11 

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