"التيار" يعزي بالحص: الإختلاف في فترات تاريخية لا يحجب التلاقي على التفاهم الوطني وبناء الدولة

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أصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان التالي:

يتقدّم التيار الوطني الحر من عائلة الرئيس سليم الحص ومن الشعب اللبناني عموماً بالتعزية لرحيله، بعد مسيرة طويلة من العمل الوطني والسياسي، في ظروف شابتها الصعوبة والإنقسام ولاحقاً إمساك المنظومة بمفاصل الدولة اللبنانية بعد الحرب ومواجهتها كل المشاريع والخطط الإصلاحية.

إنّ الإختلاف في فترات تاريخية مع الراحل، لم يحجب التلاقي على مساحات مشتركة كثيرة، وأبرزها التفاهم الوطني والتمسك بالدولة ومواجهة الفساد، خاصة وأنه مثّل نهجاً في نظافة الكف و"الآدمية" وعدم المس بالمال العام، وهي مواصفات باتت نادرة في العمل السياسي والوطني