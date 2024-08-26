السيسي يحذر من مخاطر فتح جبهة في لبنان!

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حذّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، تشارلز براون، من فتح جبهة جديدة في لبنان، مطالباً بوقف حالة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، الأحد، إنّ الرئيس السيسي "استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الفريق أول، تشارلز براون، وحذر من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان".

وأكد السيسي خلال اللقاء ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته، لافتاً إلى التطورات الجارية في الشرق الأوسط، واحتياج الوضع الإقليمي الراهن لوقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة، وبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إلى أنّ السيسي شدّد على "ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة، المصرية والأميركية والقطرية، الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة بشكل فوري، وتبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة".

ولفت الرئيس المصري إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما تفرضه من ضرورة وقف الحرب فوراً، لإيصال ما تحتاجه غزة من كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية.

كما أكد على "ضرورة تضافر الجهود الدولية نحو إطلاق مسار سياسي شامل، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين، كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام"، وفق البيان.